الكاميرات ترصد “فضيحة” أزارو بنهائي أبطال أفريقيا

رصدت الكاميرات فضيحة كبرى للمهاجم المغربي، وليد أزارو، نجم الأهلي المصري خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح المارد الأحمر.

وأثارت قرارات الحكم الجزائري، مهدي عبيد، الكثير من الجدل، خلال اللقاء الذي أقيم في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعد احتسابه لـ3 ضربات جزاء من بينها 2 للأهلي بتقنية “الفار”.

إلا أن النجم المغربي كان “بطل” المباراة بامتياز من خلال أداء تمثيلي في ركلة الجزاء الأولى، التي تم احتسابها مدعيا السقوط في منطقة الجزاء دون أي تدخل سواء من حارس أو مدافع الترجي التونسي.

وفي ركلة الجزاء الثانية، قام أزارو بتوجيه لكمة إلى مدافع الترجي، شمس الدين الذوادي، قبل دخول منطقة الجزاء مع وجود جذب بينهما، إلا أن سقوط أزارو دفع الحكم لاحتساب ضربة جزاء ثانية للأهلي.

ومع صيحات الاعتراض في أرضية الملعب من لاعبي الترجي، توجه الحكم الجزائري لتقنية الـ”الفار” لمراجعة قراره، إلا أنه عاد باحتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي.

وظهرت لقطات تليفزيونية لأزارو وهو يمزق قميصه في محاولة لخداع حكم المباراة، وإيهامه بتعرضه للجذب بقوة من جانب لاعب الترجي للحصول على ركلة الجزاء.

واعتمد بعض المحللين على صورة قميص اللاعب الممزق لتأكيد صحة ضربة الجزاء الثانية، التي حصل عليها الأهلي في مباراة الترجي.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وسط جدل تحكيمي بشأن صحة ركلتي جزاء حصل عليهما الفريق الأحمر، وسجل وليد سليمان منهما هدفين.

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