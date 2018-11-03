براعم السويحلي يتوّجون  بكأس السوبر الأولى في تاريخ المنطقة 

رفع براعم السويحلي كأس سوبر ليبيا لكرة القدم عن منطقة مصراتة، بعد فوزهم على الجهاد بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية.

جاء الهدف الأول للفريق الفائز عن طريق زكريا مراد إثر ضربة جزاء في الدقيقة 11 من المباراة، ثم أضاف عبد الرحمن جهان ثاني أهداف السويحلي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.

الجدير بالذكر أن كأس السوبر تقام لأول مرة في تاريخ الاتحاد الفرعي عن منطقة مصراتة لفئة البراعم، وحضر الحدث رئيس لجنة المسابقات العامة الهادي السويطي، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي علي الصاري، ورئيس لجنة المسابقات الاتحاد الفرعي فتحي الشاوش، وأعضاء الاتحاد الفرعي

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