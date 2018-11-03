اخبار الرياضة

الأفريقي يتعادل ودّيا مع المنار سوسة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل النادي الأفريقي مع فريق المنار بهدف لمثله على أرضية الملعب البلدي بدرنة في أولى مبارياته الاستعدادية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسجل هدف الأفريقي فارس المنصوري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء؛ ليعادل المنار النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الثاني، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لمحبي الأفريقي بالملعب الذي ظهر بحلة جميلة عقب صيانته الفترة الماضية، وقدّم الأفريقي لاعبيه الجدد قبل انطلاق المباراة .

ويلعب الفريقان ضمن أندية الدرجة الأولى حيث سيخوض الأفريقي اختباراً تحضيرياً آخر بمواجهة شباب الجبل استعداداً لبداية الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك