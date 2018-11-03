الأفريقي يتعادل ودّيا مع المنار سوسة

تعادل النادي الأفريقي مع فريق المنار بهدف لمثله على أرضية الملعب البلدي بدرنة في أولى مبارياته الاستعدادية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسجل هدف الأفريقي فارس المنصوري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء؛ ليعادل المنار النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الثاني، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لمحبي الأفريقي بالملعب الذي ظهر بحلة جميلة عقب صيانته الفترة الماضية، وقدّم الأفريقي لاعبيه الجدد قبل انطلاق المباراة .

ويلعب الفريقان ضمن أندية الدرجة الأولى حيث سيخوض الأفريقي اختباراً تحضيرياً آخر بمواجهة شباب الجبل استعداداً لبداية الموسم.

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