بالأسماء .. تعرف على قائمة المنتخب الليبي في مواجهة السيشل

العنوان-طرابلس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة سيشل في الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الافريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة بفيكتوريا عاصمة سيشل في السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يكون تجمع اللاعبين يوم السبت الموافق العاشر من نوفمبر الجاري، على أن تسافر البعثة إلى تونس في اليوم التالي مباشرة للدخول في معسكر إعدادي للمباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد نشنوش- أحمد عزاقة- مراد الوحيشي- أحمد عمر التربي- سند الورفلي- محمود بن والي- معتصم صبو- محمد المنير- أحمد المقصي- المعتصم المصراتي- بدر حسن أحمد- ربيع الشادي- محمد صولة- حمدو الهوني – اسماعيل التاجوري- محمد زعبية- أنيس السلتو- سالم بالعيد- خالد المريمي- علي معتوق.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط يليه منتخب جنوب افريقيا في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط ويأتي المنتخب الوطني في المركز الثالث بأربع نقاط فيما تحل سيشيل في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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