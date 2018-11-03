دعوة لاجتماع طارئ بعد مباراة الأهلي والترجي

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة وديع الجري بيانا تدعو فيه لجنة الطوارئ إلى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم.

ونص البيان على ما جدّ في أحداث مباراة ذهاب نهائي رابطة الأبطال الأفريقية التي جمعت الترجي الرياضي التونسي بالأهلي المصري التي انتهت بنتيجة 3 أهداف لهدف لصالح الفريق المصري بملعب برج العرب بالإسكندرية.

البيان لم يأت على ذكر الأسباب الفعلية للاجتماع أو إن كان الفريق التونسي تعرّض لمظالم تحكيمية من عدمها، واكتفى “الجري” بعقد اجتماع طارئ دون سرد تفاصيل.

الجدير بالذكر أنّ المشهد الإعلامي التونسي أدان وبشدة مردود الحَكم الجزائري الذي أدار اللقاء بعد إسناده ضربتي جزاء للأهلي المصري بعد اللجوء لتقنية الفار التي اعتبرهما أغلب التونسيين وهميتين ولا أساس لهما من الصحة.

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