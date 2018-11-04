مباراة نارية بين أرسنال وليفربول

انتهت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وأرسنال بتعادل إيجابي مثير بهدف مقابل هدف، وسيظل ليفربول في الصدارة مؤقتا قبل موقعتي تشيلسي ومانشستر سيتي اللذان يتبادلان معه قمة جدول الترتيب

أرسنال لم يستطع الحفاظ على سجل الانتصارات المتتالية لكنه حصل على تعادل ثمين في الدقائق الأخيرة بعدما سجل لاكازيت هدف التعادل

وكان جيمس ميلنر صاحب هدف التقدم للريدز بعد سلسلة من الهجمات وأسلوب الضغط العالي على المدفعجية، لكن الأمور لم تسر على النحو الذي أراده يورغن كلوب

مباراة حضرت فيها الأهداف والمتعة والإثارة، وكان كلا الفريقين جاهزا ومستعدا وبلياقة عالية، وليستمر التنافس على اللقب ناريا ومتكافئا بين أصحاب التراتيب المتقدمة

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