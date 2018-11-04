إعصار دكوكوفيتش يطيح بفيدرير ويصل النهائي

أطاحَ الصربيُّ نوفاك دجوكوفيتش بخصمِه السويسريِّ روجير فيدرير في نزاعِهما على بطاقةِ نهائي باريس بيرسي للتنس

موقعةٌ مثيرةٌ بين المايسترو السويسريِّ والإعصارِ الصربيِّ كان عنوانُها التعادلَ في كلِّ شيء، حيث انطلقت المجموعةُ الأولى بتبادُلِ كسبِ الأشواطِ إلى أن وصلت المجموعةُ للشوطِ الثالثِ عشر والذي منه قبضَ الصربيُّ على المجموعةِ الأولى

انتهت الأولى وانطلقت الثانيةُ بنسخةٍ كربونيّة، تبادُلٌ للأشواطِ مع أفضليّةٍ نسبيّةٍ للمايسترو الذي عزف بأفضلِ أداءٍ له في مجموعةٍ حُسِمت بفارقِ شوطين سبعة لخمسة، ما يعني أنّ الإثارةَ ستقودنا لمجموعةٍ ثالثة

ثالثُ المجموعاتِ ابتدأت بشوطٍ أوّلٍ للّاعبِ السويسريّ، ثم سارت على نهجِ تبادُلِ إحرازِ الأشواط، والنتيجةُ تشير إلى التعادُلِ أربعة لأربعة ثمّ ستة لستة، ما يعني أنّ الحسمَ فقط سيكون من بوّابةِ الشوطِ الفاصلِ الذي ابتسم للّاعبِ الصربيّ، وأعلن تأهُّلَه للمباراة النهائيّةِ للمرّةِ الخامسةِ في رحلةِ بحثِه عن خامسِ الألقابِ في باريس بيرسي

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