طائرة الجزيرة تتغلب على الأفريقي زليتن

حسم الجزيرة مباراته أمام الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن دوري الكرة الطائرة في المباراة التي استضافتها قاعة الألعاب الرياضية بمدينة زوارة.

وأدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان وإسماعيل الكيلاني، وكانت مثيرة للغاية، إذ كان التقارب في المستوى واضحاً طيلة أشواطها، وتمكّن أبناء مدينة زوارة من تسجيل الفوز في الشوط الأول بخمسٍ وعشرين مقابل اثنتين وعشرين، لكن الأفريقي زليتن عاد في الشوط الثاني لينهيه بفارق ثلاث نقاط بخمسٍ وعشرين لاثنتين وعشرين أيضا.

وتمكن الجزيرة، بعد أخذ وقت مستقطع، من أن يُنهي الشوط الثالث بستّ وعشرين لأربعٍ وعشرين في شوط احتاج منهم الكثير.

وظهر الجانب البدني في الشوط الرابع الذي أنهاه الجزيرة بفارق سبع نقاط، نتيجة خمسٍ وعشرين مقابل ثماني عشرة، ليحصد أبناء زوارة انتصاراً مهماً في جولات الدوري المستمرة.

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