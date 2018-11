المتوسط:

أصدرت مجموعة الأندية الموجودة في شرق البلاد بيانا مساء اليوم السبت ببنغازي وضحت فيه موقفها من بداية الدوري الممتاز لكرة القدم بل وأكدت على ضرورة الإسراع بانطلاق الدوري من قبل لجنة المسابقات وتشكيل لجنة للتنسيق بينها وبين الأندية.

وطالبت الأندية من خلال البيان نفسه بالدعم المالي للأندية حتى يتسنى لها المشاركة الجيدة بالدوري .

The post أندية الشرق تطلب الإسراع بانطلاق الدوري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية