رئيس الأهلي بنغازي يدعم رافضي المشاركة بالدوري الليبي

أكد رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، تضامن ناديه مع بيان فرق المنطقة الغربية التي رفضت لعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت أندية الأهلي طرابلس والمدينة وأبو سليم والوحدة ورفيق والمحلة والشط والخمس والأولمبي قد أصدرت بيانا رفضت فيه إجراء القرعة، ورهنت المشاركة في الدوري بإبعاد جمال الجعفري، من رئاسة الاتحاد الليبي.

وقال السعيطي في تصريح ل “إنه مع الأندية في طلبها انعقاد طارئ للجمعية العمومية من أجل استقالة أو إقالة رئيس الاتحاد الليبي، جمال الجعفري”.

واستغرب رئيس نادي الأهلي بنغازي غلق ملعب بنينا بحجة الصيانة، وطالب بفتح ملعبي طرابلس وبنغازي، لأن بإمكانهما “احتضان المباريات الكبيرة والديربيات القوية لكل الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية”.

يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أجرت مراسم قرعة الدوري الليبي الممتاز، خلال الأيام الماضية، رغم رفض عدد من الأندية إقامتها.

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