الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب “الكاف” بتعديل عدة قرارات

دعا وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لجنة الطوارئ إلى اجتماع عاجل مساء أمس على خلفية مردود حكم مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال فريقيا

ومن أهم مخرجات الاجتماع الطارئ الذي أرسل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا استنكار مضمون العقوبة الصادرة في حق الترجي بحرمانه من جماهيره وتوقيتها والدعوة لاستعجال النظر في الاستئناف قبل مباراة العودة، كما سجلت اللجنة أيضا

استياءها من طريقة التعامل الذي لقيه الفريق التونسي في مصر، وإيقاف الحافلة المقلة للاعبين أكثر من خمس عشرة دقيقة أمام الملعب

وتم أيضا التنديد بأداء الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف ومطالبة باتخاذ العقوبات التأديبية بحقه

مطالبة الاتحاد الأفريقي بمعاقبة اللاعب وليد ازارو استنادا على الصور التلفزية من أجل السلوك غير الرياضي.

والمطالبة بمراجعة بعض القرارات الإدارية الأخرى التي اتخذها حكم المباراة بشكل خاطئ.

وطالب الجمع أيضا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي بحق الترجي وجماهيره في المعاملة بالمثل والسماح لجماهيره بحضور مباراة النهائي كما تمتع بها الخصم وجماهيره بشكل كامل في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ومن أهم النقاط الأخرى تسجيل عدم ارتياح الجامعة التونسية لاستعمال الاتحاد الأفريقي لعبارات غير مقبولة تجاه أعوان الأمن التونسي التي تمس من السيادة الوطنية

وطالبت اللجنة أيضا الجماهير التونسية باحترام الضيوف والاتحاد الأفريقي خلال مواجهة الإياب.

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