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الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب “الكاف” بتعديل عدة قرارات

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لجنة الطوارئ إلى اجتماع عاجل مساء أمس على خلفية مردود حكم مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال فريقيا

ومن أهم مخرجات الاجتماع الطارئ الذي أرسل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا استنكار مضمون العقوبة الصادرة في حق الترجي بحرمانه من جماهيره وتوقيتها والدعوة لاستعجال النظر في الاستئناف قبل مباراة العودة، كما سجلت اللجنة أيضا

استياءها من طريقة التعامل الذي لقيه الفريق التونسي في مصر، وإيقاف الحافلة المقلة للاعبين أكثر من خمس عشرة دقيقة أمام الملعب

وتم أيضا التنديد بأداء الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف ومطالبة باتخاذ العقوبات التأديبية بحقه

مطالبة الاتحاد الأفريقي بمعاقبة اللاعب وليد ازارو استنادا على الصور التلفزية من أجل السلوك غير الرياضي.

والمطالبة بمراجعة بعض القرارات الإدارية الأخرى التي اتخذها حكم المباراة بشكل خاطئ.

وطالب الجمع أيضا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي بحق الترجي وجماهيره في المعاملة بالمثل والسماح لجماهيره بحضور مباراة النهائي كما تمتع بها الخصم وجماهيره بشكل كامل في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ومن أهم النقاط الأخرى  تسجيل عدم ارتياح الجامعة التونسية لاستعمال الاتحاد الأفريقي لعبارات غير مقبولة تجاه أعوان الأمن التونسي التي تمس من السيادة الوطنية

وطالبت اللجنة أيضا الجماهير التونسية باحترام الضيوف والاتحاد الأفريقي خلال مواجهة الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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