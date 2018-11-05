ميسي قد يلعب لدقائق أمام إنتر

يُمنّي النجم الأرجنتني “ليو نيل ميسي” النفس باللعب ولو لدقائق في مواجهة فريقه برشلونة ومستضيفه “إنتر” الإيطالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال صحيفة ” سبورت ” إن اللاعب سافر مع الفريق قبل أخذ الإذن الطبي، معارضاً فكرة مدربه “إرنستو فالفيردي” الذي لا ينوي المخاطرة باللاعب؛ خوفا من تجدد الإصابة، ويشير سفر النجم الأرجنتني إلى إمكانية لعبه ولو لدقائق بسيطة، حيث يبحث الفريق عن الفوز لضمان التأهل كمُتصدر أو العودة بتعادل يضمن له التأهل لثمن النهائي قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

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