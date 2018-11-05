الهولندي فان دير فارت يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الهولندي رافائيل فان دير فارت لاعب فريق أيسبيرج الدنماركي اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة دامت 18 عامًا فى الملاعب الأوروبية.

وقال فان دير فارت في تصريح لصحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم الاثنين إنه سيتوقف عند هذا الحد، وأنه فاز بالعديد من الجوائز سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب الهولندي، بالإضافة إلى لعبه مع وضد العديد من اللاعبين الرائعين في الملاعب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النجم الهولندي قرر اعتزال كرة القدم بسبب كثرة الإصابات التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

ولعب فان دير فارت (35 عامًا) لأكثر من نادٍ في أوروبا أبرزهم أياكس أمستردام الهولندي، ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، هامبورج الألماني، وأخيرًا أيسبيرج الدنماركي.

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