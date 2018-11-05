إعلان مواعيد الجولة الأولى بالدوري الليبي

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الليبي.

ووفقًا للجدول سيفتتح بطل الدوري فريق النصر مشواره بلقاء دارنس على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلتقي نجوم أجدابيا والصداقة على ملعب طبرق، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وتتواصل لقاءات المجموعة الأولى في اليوم التالي بمواجهتين: الأولى تجمع الهلال وخليج سرت، والثانية بين الأنوار وشباب الجبل.

وتختتم مباريات الأسبوع في المجموعة الأولى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني بمباراتين: الأولى تجمع بين الأخضر والتحدي، والثانية بين أهلي بنغازي والتعاون.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، يوم الجمعة المقبل، بمباراتي المدينة ورفيق، والاتحاد والشط.

وتتواصل مباريات المجموعة الثانية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني بمواجهتين: الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والمحلة، والثانية بين الأهلي طرابلس والخمس.

وتختتم مباريات المجموعة الثانية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يلتقي السويحلي مع الأولمبي، ويلعب أبو سليم مع الوحدة.

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