“الكاف” يعين لجنة للتحقق من حادثة قميص أزارو

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجنة خاصة لمتابعة حادثة قميص وليد أزارو لاعب الأهلي المصري خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقه والترجي التونسي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان اللاعب مزق قميصه في المباراة حسبما أظهرت كاميرات اللقاء لإيهام الحكم بتعرضه للجذب والحصول على مخالفة ضد لاعب الخصم.

وكشف مسؤول من الاتحاد الأفريقي حسب ما ذكرت صحيفة آس أن لائحة القوانين تتضمن بندين تستطيع اللجنة من خلالهما إسناد عقاب للاعب بعد التثبت من الإدانة وهما: الأول التحايل على الحكم والثاني خاص بانتهاج سلوك غير رياضي وغير شريف.

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