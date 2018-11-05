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مبابي في القمة يليه نيمار وميسي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جاء لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في قمة قائمة أغلى لاعبي العالم من الناحية التسويقية حسب شبكة سي آي إي إس المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم

وتصدر لاعب المنتخب الفرنسي بـ216.5 مليون يورو أي أن القيمة ارتفعت بـ23 مليون يورو بعد المستوى المرموق الذي قدمه مع فريقه في الدوري الفرنسي وإحرازه لقب الهداف طوال 12 جولة الماضية.

أما المرتبة الثانية من حيث القيمة التسويقية فهي للاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين 197.3 مليون يورو يليه البرازيلي نيمار بـ197 مليون يورو، ورابعا المصري محمد صلاح 173 مليون يورو.

فيما جاء نجم برشلونة ليونيل ميسي سادسا بقيمة 170.6 مليون يورو ولم تذكر القائمة لاعب يوفي البرتغالي كريستيانو رونادو

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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