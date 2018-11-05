مبابي في القمة يليه نيمار وميسي

جاء لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في قمة قائمة أغلى لاعبي العالم من الناحية التسويقية حسب شبكة سي آي إي إس المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم

وتصدر لاعب المنتخب الفرنسي بـ216.5 مليون يورو أي أن القيمة ارتفعت بـ23 مليون يورو بعد المستوى المرموق الذي قدمه مع فريقه في الدوري الفرنسي وإحرازه لقب الهداف طوال 12 جولة الماضية.

أما المرتبة الثانية من حيث القيمة التسويقية فهي للاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين 197.3 مليون يورو يليه البرازيلي نيمار بـ197 مليون يورو، ورابعا المصري محمد صلاح 173 مليون يورو.

فيما جاء نجم برشلونة ليونيل ميسي سادسا بقيمة 170.6 مليون يورو ولم تذكر القائمة لاعب يوفي البرتغالي كريستيانو رونادو

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