روني يعود لمنتخب إنجلترا في مباراة تكريمية أخيرة

سيعود مهاجم مانشستر يونايتد السابق ونادي دي سي يونايتد الأميركي حالياً واين روني، لصفوف منتخب إنجلترا قائداً للأسود الثلاثة لمرة واحدة فقط عندما يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية خيرية مقررة على ملعب ويمبلي في 15 نوفمبر الحالي.

وكان روني أعلن اعتزاله اللعب دولياً في أغسطس عام 2017 بعد أن خاض في صفوف إنجلترا 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفاً (رقم قياسي محلي).

وستكون المباراة بمثابة التكريم للولد الذهبي لكرة القدم الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد سابقاً. ومن المقرر أن يتم تجميع إيرادات المباراة لصالح مؤسسة واين روني الخيرية.

وكان روني بدأ مسيرته مع منتخب إنجلترا في 12 فبراير عام 2003 ضد أستراليا بعمر 17 عاماً و111 يوماً، وشارك معه في ست بطولات كبرى وكان قائداً له في 22 مباراة. وخاض آخر مباراة دولية له ضد اسكوتلندا في نوفمبر 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا