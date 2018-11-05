اخبار الرياضة

الهادي سويطي لـ218: نتنظر قرار المكتب التنفيذي لانطلاق الممتاز

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي في تصريحات لـ218 أن لجنة المسابقات تنتظر قرار المكتب التنفيذي لاختيار موعد جديد لانطلاق الدوري.

وأكد السويطي أن اللجنة ستجتمع مع هيئة الشباب والرياضة بخصوص دعم أندية الدوري الممتاز من أجل استئناف مشاركاتها في المسابقات المحلية والخارجية وانطلاق المسابقة بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

وأردف السويطي في حديثه أن لجنة المسابقات تنتظرالموعد الجديد لانطلاق الدوري من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة ليكون نهائياً باعتباره لا يحتمل التأجيل .

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة قد أجل انطلاق الدوري الممتاز إلى موعد لاحق لحين انتهاء المساعي مع اللجنة المشكلة من الأندية الواقعة في المنطقة الشرقية والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الكرة المحلية وانطلاق الموسم الكروي في موعد قريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك