الهادي سويطي لـ218: نتنظر قرار المكتب التنفيذي لانطلاق الممتاز

أوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي السويطي في تصريحات لـ218 أن لجنة المسابقات تنتظر قرار المكتب التنفيذي لاختيار موعد جديد لانطلاق الدوري.

وأكد السويطي أن اللجنة ستجتمع مع هيئة الشباب والرياضة بخصوص دعم أندية الدوري الممتاز من أجل استئناف مشاركاتها في المسابقات المحلية والخارجية وانطلاق المسابقة بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

وأردف السويطي في حديثه أن لجنة المسابقات تنتظرالموعد الجديد لانطلاق الدوري من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة ليكون نهائياً باعتباره لا يحتمل التأجيل .

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة قد أجل انطلاق الدوري الممتاز إلى موعد لاحق لحين انتهاء المساعي مع اللجنة المشكلة من الأندية الواقعة في المنطقة الشرقية والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الكرة المحلية وانطلاق الموسم الكروي في موعد قريب.

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