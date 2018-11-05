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الدابة: 18 ناديا يشاركون في البطولة التنشيطية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة، في تصريح لـ218، إن 18 فريقاً من أندية الممتاز سيشاركون في البطولة التنشيطية التي حددتها الأندية المقاطعة لخوض الدوري الممتاز.

وأوضح الدابة أنه تم تشكيل لجنة عليا لانطلاق البطولة لانطلاق البطولة الودية بالشكل المطلوب، فيما وجهت اللجنة التنفيذية للبطولة الدعوة لفريقي الاتحاد المصراتي، والسويحلي، وعدد من أندية المنطقة الشرقية.

وستجتمع اللجنة المنظمة للبطولة يوم الثلاثاء، من أجل اختيار الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة الودية، فيما ستسحب القرعة في طرابلس الأربعاء المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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