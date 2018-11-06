تأجيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

أعلن عبد الناصر الصادق أحمد، الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2018 / 2019، لموعد لاحق لحين حل الخلافات المتعلقة بالدعم المالي للأندية المشاركة في البطولة.

وأصدر الأمين العام لاتحاد الكرة بيانا رسميا موجها إلى رئيس لجنة المسابقات عبد الهادي السويطي، يخبره فيه بتأجيل بداية المسابقة، وأن ذلك يأتي في إطار المساعي التي يقوم بها الاتحاد مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة من أجل توفير الدعم المالي للأندية الرياضية لمساعدتها في استئناف نشاطها ومشاركتها في المسابقات المحلية والخارجية والاتفاق معه على عقد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لمناقشة هذا الموضوع.

وأضاف البيان أن الاتحاد حريص على التعاون والتجاوب مع كل المبادرات الهادفة إلى التوافق والتصالح وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأندية والعقبات التي تعرقل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2018 / 2019 .

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