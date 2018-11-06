بعد تأكد غياب بن علي.. المنتخب الوطني يتلقى صدمة موجعة قبل مباراة سيشل

بعد تأكد غياب أحمد بن علي، كشفت مصادر صحفية عن غياب اللاعب محمد المنير لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن مباراة السيشل فى الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المرهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

من جانبه، ذكر الإعلامي حسين بو دجاجه أن سبب غياب محمد المنير هو عدم حصوله على التاشيرة الأمريكية بسبب الاحتفالات والعطلة في أمريكا.

وأوضح بو دجاجه أنه من المتوقع تصاعد اعتذار المحترفين الليبيين في الأيام القادمة، مشدداً على أنه على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أبو بكر باني وفوزي العيساوي ترشيح أسماء جديدة للانضمام لقائمة المنتخب.

ويلتقي منتخبنا الوطني ومستضيفه منتخب السيشل في الـ17 من نوفمبر الجاري الساعة 14:30 بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب لينيت في فيكتوريا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط يليه منتخب جنوب افريقيا في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط ويأتي المنتخب الوطني في المركز الثالث بأربع نقاط فيما تحل سيشيل في المركز الأخير بنقطة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية