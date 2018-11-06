فوز مقنع للتصدي على الاتحاد المصراتي

من جانبه حسم “التصدي” مواجهته أمام الاتحاد المصراتي بـ3 أشواط نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، في المباراة التي أقيمت على قاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

وأنهى “التصدي” الشوط الأول لمصلحته بفارق كبير وصل إلى 12 نقطة، تفاصيله 25 نقطة مقابل 13، ليواصل التصدي هيمنته على المباراة وينهي الشوط الثاني بـ25 مقابل 20، قبل أن ينهي الشوط الثالث بـ25 لـ17.

وقاد المباراة الحكم الدولي “خالد شنيشح” فيما كان الحكم الثاني كل من “علي اقلوص” و”محمد إسماعيل” و”علي العلواني” وحضر كل من “عبد المجيد البكوش” و”محمد الشاوش” بصفة مسجّلَين للحكمين.

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