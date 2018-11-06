البرشا في ضيافة الإنتر لمن الغلبة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستضيف “إنتر ميلان” خصمه “برشلونة” في المباراة ،التي ستقام على ملعب “جيوسيبي مياتزا” اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة ، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

حيث أنه من المهم على “النيراتزوري” الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بالرغم من صعوبته، من أجل تأمين حظوظه في التأهّل في هذه المجموعة، وتجنّب حسمها في الجولات الأخيرة، في ظلّ الحالة النفسيّة الجيّدة التي يعيشها الفريق، بعد فوزه العريض على (جنوى) في الجولة الأخيرة بخماسيّة نظيفة.

بينما يتمسّك برشلونة بكامل حظوظه، في ظلّ تفوّقه في مباراة الذّهاب على ملعبه بهدفين نظيفين، إلى جانب الأداء القوي الذي يقدّمه الفريق الكاتالوني مؤخرًا في الليغا ، وقلب تأخّره إلى فوز على( رايو فايكانو) بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فالانتصار سيضمن للفريق تأهّله، كمتصدرٍ لهذه المجموعة .

حيث أن ذلك سيكون له أهمية كبرى للفريق، بهذا الموسم في البطولة الأوروبيّة.

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