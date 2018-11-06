الاتحاد الليبي لكرة السلة يعلن فوز الأهلي طرابلس بكأس السوبر

حسمَ الاتحادُ الليبي لكرةِ السلةِ قرارَه بشأنِ نتيجةِ مبارةِ النهائي بينَ النصر والأهلي طرابلس لصالحِ الأخيرِ، معتبرَهُ فائزاً دونَ اللجوءِ لإكمالِ اللقاءِ بجانبِ إسنادِ عقوبةٍ للنصر.

القراراتُ اتخذتْها لجنةُ المسابقاتِ خلالَ اجتماعِها اليومَ معَ المكتبِ التنفيذي التي ناقشتْ أحداثَ العنفِ والشغبِ التي شهدتْها مباراة الأهلي والنصر في مُجمّعِ سليمان الضراط بمدينةِ بنغازي استناداً للمادةِ الثامنة والعشرين من لائحةِ المسابقاتِ،

واعتبرت الأهلي طرابلس فائزاً بنتيجةِ عشرينَ لصفر لما بدَر من إدارة نادي الخصمِ وجمهورهِ حالَ دونَ استكمالِ الوقتِ المتبقي من المباراةِ، كما وقّعت اللجنةُ عقوبةَ على عزالدين الوكواك رئيسِ اللجنةِ التسييريةِ لنادي النصر بالحرمانِ من مرافقةِ فريقهِ لعددِ ستَ عشرةَ مباراةً؛ لما بدَر منهُ من تصرفاتٍ حسبَ المادةِ مئةٍ وأربعةَ عشرةَ، وغُرِّم الفريقُ أيضا مبلغَ ألفينِ وخمسمئةِ دينارٍ ليبيٍّ، وبتحملِ كاملِ الخسائرِ والأضرارِ التي انجرت عن الواقعة

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