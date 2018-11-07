صراع بين الإسماعيلي والاتحاد على مؤيد اللافى.. والزمالك ينتظر

دخلت أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندري ومصر المقاصة في صراع على ضم الليبي مؤيد اللافى لاعب أهلي طرابلس الليبي والشباب السعودي السابق، والذي يبلغ من العمر 21 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وفتح مسئولو الإسماعيلى والاتحاد والمقاصة خط مفاوضات مع محمد الجيلاني وكيل أعمال اللاعب من أجل الاتفاق على المقابل المادي لضم اللافي في الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته رحب مسئولو نادي الزمالك بضم مؤيد اللافى، إلا أن الأبيض قرر عدم الدخول في مفاوضات جادة مع وكيل أعمال اللاعب لحين إقرار اتحاد الكرة معاملة لاعبي شمال أفريقيا كلاعبين مصريين حتى لا يكن مجبرًا على الاستغناء عن أحد للعبيه المحترفين من أجل ضم اللافى.

وفسخ اللافى تعاقده مع الشباب السعودي ليصبح لاعبًا حرًا، يحق له الانضمام لأي ناد بناءً على رغبته، لاسيما أن اللاعب الليبي يرغب في خوض تجربة المشاركة مع أحد الأندية الكبرى بالدوري المصري.

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