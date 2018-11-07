كين سعيد بمنح شارة القيادة لروني

عبرّ هاري كين مهاجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي عن سعادته بمنح شارة القيادة للمخضرم واين روني، خلال مباراة “الأسود الثلاثة”، الأسبوع المقبل، أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن استدعاء كين، للمشاركة في المواجهة الودية، التي ستمثل المباراة رقم 120 لروني بقميص المنتخب.

وقال كين: “لم أتحدث مع جاريث ساوثجيت (المدرب)، عن الطريقة التي سيشترك بها روني، ولا عن المدة التي سيلعبها، لكن بالتأكيد سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى”.

ويملك روني 53 هدفًا في 119 مباراة دولية، مقابل 25 هدفًا لنجم توتنهام، في 34 مباراة.

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