خماسية منعشة للملكي في بطولته المفضلة

قاد المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري فريقه ريال مدريد للفوز الثالث على التوالي في ثلاث بطولات مختلفة بعد تخطيه عقبة “فيكتوريا بلزن” بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

بنزيما تميمة المدربين الجدد لدى الريال منذ تسع مواسم، يواصل إبهار مدربه الجديد بتسجيل هدف البداية بطريقة رائعة بعد مراوغة مذهلة، وقد أنهى الريال الشوط الأول برباعية عن طريق هدفين لبنزيما وواحد لكاسيميرو والآخر لجاريث بيل، بينما سجل الألماني توني كروس الهدف الخامس في الشوط الثاني

ويتساوى الريال الآن مع الإيطالي روما بواقع تسع نقاط، وبعيدا عن أقرب المنافسين بـ5 نقاط كاملة، يذكر أن ريال مدريد مع سولاري سجل 11 هدفا من أصل 3 مباريات جميعها انتهت بشباك نظيفة

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