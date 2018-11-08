انتفاضة الشياطين الحمر على أرض يوفنتوس

انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا مهما من الفريق المضيف يوفنتوس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا

النجم السابق للشياطين الحمر كريستيانو رونالدو أحرز الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 65 من عمر المباراة عبر تسديدة متقنة سكنت شباك الحارس دي خيا

لكن تغييرات مورينهو قلبت المباراة تماما، تغيير إخراج سانشيز المنتهي وإدخال راشفورد لمساندة الفرنسي مارسيال في الهجوم ساهم في الضغط الإنجليزي على اليوفي، حتى استطاع البديل الإسباني خوان ماتا تسجيل هدف رائع من ضربة حرة مباشرة

بينما فقد البرازيلى أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس التركيز أمام مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليهدي الشياطين الحمر فوزا غاليا كانوا بحاجته لأخذ طريق أخرى في هذا الموسم، بعد تعثرات وخيبات متتالية منذ انطلاقته

وبالتالي فإن مانشستر يونايتد يملك الآن في رصيده 7 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر يوفنتوس برصيد 9 نقاط، وعلى بعد نقطتين من الثالث فالنسيا الإسباني بـ5 نقاط

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