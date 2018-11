سقوط السيدة العجوز.. خماسية الملكي.. وسداسية السيتي

أخَر مانشستر يونايتد الإنكليزي تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الدراماتيكي عليه في عقر داره 2-1 الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

فيما واصل ريال مدريد صحوته بقيادة مدربه المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري وخطا خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة، الأربعاء، في ختام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وفي المجموعة السادسة، وضع مانشستر سيتي الإنكليزي قدماً في الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 6-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي الإنكليزي الذي عزز به موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام مطارده المباشر ليون الفرنسي الذي فشل للمرة الثانية تواليا في حسم مواجهته مع هوفنهايم الألماني وتعادل معه 2-2 في الوقت بدل الضائع.

