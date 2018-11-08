مع عودة ميسي.. كوتينيو يبتعد 3 أسابيع

أعلن نادي برشلونة الإسباني الخميس أن لاعب وسطه المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو سيغيب لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وأشار النادي في بيان إلى أن “الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى”.

وأضاف: “تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

وفي حين سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر الأحد ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه.

كما يتوقع أن يغيب كوتينيو (26 عاما) أيضا عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده في إنجلترا، واللتين تجمعانه مع كل من الأوروغواي والكاميرون في 16 نوفمبر و20 منه تواليا.

وفي حال عدم تعافيه سريعا من الإصابة، سيغيب كوتينيو أيضا عن مباراة برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ملعب “واندا متروبوليتانو” في 24 منه، وهي مباراة حساسة بالنسبة للاعبي المدرب أرنستو فالفيردي الطامحين الى تشدد قبضتهم على صدارة الدوري، مع احتمال غيابه أيضا عن مباراة فريقه المقبلة أمام مضيفه ايندهوفن الهولندي في المرحلة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في 28 منه.

وبرشلونة هو الفريق الوحيد حتى الآن الذي ضمن التأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بتعادله مع مضيفه إنتر ميلانو الإيطالي 1-1 الثلاثاء.

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