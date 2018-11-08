ديمبلي ينهي عامه الكروي مع توتنهام

ينهي “موسى ديمبلي” لاعب “توتنهام هوتسبير” مشاركته مع فريقه هذا العام بسبب تعرضه للإصابة، على أن يعود مطلع العام الجديد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض لاعب الوسط البلجيكي لإصابة في أربطة كاحله الأيمن في المباراة التي فاز فيها فريقه أمام “ولفرهامبتون” بـ3 أهداف لهدفين، واضطر اللاعب للانسحاب من الشوط الأول الذي لم يستطع إنهاءه، كما غاب “ديمبلي” البالغ من العمر 31 عن انتصار آخر لـ”توتنهام” ضد “أيندهوفن” بدوري الأبطال هذا الأسبوع بهدفين لواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الإنجليزي يحتلّ المركز الرابع في “البريمير ليغ” خلف مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، بينما يتقدم نقطة واحدة على أرسنال.

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