المتسابقون الليبيون “نجوم” في “رالي الجزائر”

اختتم المتسابقون الليبيون فعاليات “رالي تحدي الصحاري – الجزائر” في نسخته الرابعة والذي ابتدأ في بلدة المنيعة وانتهى في ولاية غرداية بالحصول على الترتيب الأول في فئة الشاحنات، والترتيب الثاني في فئة السيارات

فقد حقق الليبي شكري عقوف على سيارته “النيسان” المركز الثاني في سباق السيارات رفقة الملاح عبد الله القمودي متفوقين على 60 سيارة من 10 دول مشاركة، بينما استطاع فريق “الكاماز” بتحقيق الميدالية الذهبية في سباق الشاحنات بقيادة عبد السلام عكرة ومساعده كمال الجديع والملاح أشرف درديرة

الرالي شارك فيه 52 متسابقا جزائريا و34 من الأجانب في الدول: بريطانيا، البرتغال، إسبانيا، تركيا، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، وليبيا، واستطاعت الأخيرة تحقيق نتائج مبهرة في هذه النسخة

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