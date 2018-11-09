مباراة القمة.. هل تتكرر العقدة التاريخية للأندية التونسية؟

قبل ساعات من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في العاصمة التونسية، نشر حساب النادي الأهلي المصري على تويتر، تغريدة تضمنت إحصائية حول اللقاءات التي جمعت بين النادي المصري وأندية تونسية.

ووفقا للتغريدة فقد التقى النادي الأهلي مع فرق تونسية في نهائي دوري أبطال أفريقيا سبع مرات، وقد نجح الفريق المصري في حسم 6 منها لصالحه، في حين أنه خسر في لقاء وحيد فقط، وكانت في العام 2007.

وتعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي للاختراق من قبل قراصنة “هاكرز”، إذ وضع المخترقون صورة لجمهور الفريق التونسي على الصفحة الرئيسية للموقع مع خبر بعنوان فوز الترجي على الأهلي 5-0، بحسب ما ذكر موقع “بوابة الأهرام” المصري.

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة، عن اختراق الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن مواقع مصرية رحجت أن يكون القراصنة من مشجعي النادي التونسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية