قرعة البطولة التنشيطية تُسحب بطرابلس

سحبت بفندق “باب البحر” بالعاصمة طرابلس قرعة البطولة التنشيطية بمشاركة 14 فريقاً من فرق الدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمّت المجموعة الأولى للبطولة الأهلي طرابلس وأبو سليم والوحدة، إضافة إلى فريق الشط، فيما وضعت المجموعة الثانية كلا من الهلال والمدينة ونجوم اجدابيا في مجموعة واحدة، وأسفرت المجموعة الثالثة عن مواجهات الأخضر والمحلة وشباب الجبل والمجموعة الرابعة الأولمبي ودارنس والتعاون .

وأعلنت لجنة المسابقات للبطولة أن ملعب نادي المدينة بطرابلس سيحتضن المباراة الافتتاحية التي ستجمع المدينة والهلال مساء غد السبت، فيما ستستضيف ملاعب الأهلي طرابلس والمدينة وأبوسليم والمحلة مباريات البطولة .

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