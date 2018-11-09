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قطبا لندن يصعدان في اليوروباليغ

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن تشيلسي تأهله لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما عاد بالفوز من ملعب “هارادزكي” معقل “باتي بوريسوف” الروسي بهدف نظيف.

وسجّل المهاجم الفرنسي “أوليفيه جيرو” هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ52، ليصل البلوز للنقطة الـ12 في ترتيب المجموعة، مُتقدماً بفارق 6 نقاط عن مول فيدي المجري.

وضمن المجموعة الخامسة تعادل “أرسنال” الإنجليزي أمام ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بدون أهداف على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة لندن،

وحاول الفريق الإنجليزي في المباراة عديد المرات حيث أضاع أبناء المدرب الإسباني “أوناي إيمري” فرصاً سهلة، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ليصل “الغانارز” للنقطة العاشرة في ترتيب المجموعة الخامسة بفارق 3 نقاط عن سبورتينغ لشبونة أقرب منافسيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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