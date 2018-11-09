الصقور يقدّم إربيش لوسائل الإعلام

قدّم نادي الصقور في مؤتمر صحفي المدّرب الوطني “عبدالحفيظ إربيش” ، الذي سيشرف على الإدارة الفنية للفريق الأوّل بداية من الموسم الجديد .

وشهد المؤتمر الصحفي حضوراً لعديد من القنوات الإعلامية وروّاد النادي ورابطة المشجعين، وكرّم مدرب الفريق الموسم الماضي “مفتاح المقيرحي” في نهاية المؤتمر الصحفي المدّرب الجديد، في بادرة توضّح الترابط الكبير بين أسرة بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

من جانبه أكّد مدّرب المنتخب الوطني السابق سعادته لتولي مهام تدريب واحد من أعرق الفرق المحلية، وسيبذل كل مجهوداته لعودة الفريق لدوري الأضواء الموسم المقبل.

وعقب تقديم المدرب توجّه “إربيش” إلى ملعب النادي لمعرفة لاعبي الفريق جيداً قبل بداية مشواره الجديد، وسيركز على مشاهدة المواجهات السابقة وإقامة مباريات ودية عديدة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى.

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