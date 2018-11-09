لأول مرة دورة تحكيم في لعبة الرماية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت في مدينة بنغازي أمس الخميس دورة تأهيلية للتحكيم في لعبة الرماية بالخرطوش التي احتضنتها صالة الاجتماعات في نادي شمال بنغازي.

وقال محاضر الدورة الحكم الدولي عبد الرزاق القانقا لـ”أخبار ليبيا24″ إن الدورة تواصلت ليومين بشكل نظري وعملي وبمشاركة أكثر من 17 متدرب.

وأضاف القانقا أنه سيتم اختيار العناصر الأفضل في الدورة لتأهيلهم لدورات أخرى، لافتا إلى أن هناك دورات جديدة ستكون في مدينة طبرق وفِي الجنوب الليبي.

يشار إلى أن هذة الدورة تعتبر الأولى في اللعبة في المنطقة الشرقية.

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