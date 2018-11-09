ألفيش: تشيلسي خربت علاقتي مع “مورينهو”

اعترف داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بحنينه الدائم للعب في الدوري الانجليزي وأشاد البرازيلي بقدرات مورينهو التدريبية وحبه للمنافسة وتطلعه للفوز دائما.

وكشف نجم برشلونة السابق خلال فيلم وثائقي عن النادي الكتالوني أنه كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب مع تشلسي عندما كان السبيشل وان مديرا فنيا هناك قبل انضمامه للبارسا، لكن الصفقة تعرقلت وبالتالي خربت العلاقة بينه وبين المدرب البرتغالي منذ ذلك اليوم.

وتحدث اللاعب البرازيلي أيضا عن بيب جوارديولا مدربه السابق في البلوغرانا ووصفه بالعبقري الذي يعرف جيدًا استغلال قدرات لاعبيه، كما أشار أن صيف 2015 أجرى اتصالات مع البيب للالتحاق إلى السيتي لكن الوجهة كانت بارسيية لأسباب عائلية

وختم نجم برشلونة السابق أنه لم يندم على الانضمام لباريس سان جيرمان لكن الدوري الإنجليزي ما زال يثيره إلى الآن ..

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