الهمالي لـ218 : الترهوني والسنوسي يستحقان التواجد في المنتخب

أشار المدرب الوطني أكرم الهمالي من خلال حديثه لـ218 إلى ضرورة ضم الأسماء صاحبة التجربة مع المنتخب الوطني لتعويض غياب أحمد بن علي واسماعيل التاجوري، بالإضافة للغياب المحتمل للظهير الأيسر أحمد بن علي، ويرى الهمالي أن السنوسي الهادي المحترف في نادي الجبلين في السعودية يستحق اللعب مع المنتخب في هذه الفترة لانتظام مشاركته مع الفريق، كما أن محمد الترهوني ظهير الأهلي طرابلس يعد من اللاعبين الجاهزين والقادرين على تعويض غياب محمد المنير، كما يرى الهمالي أن عبد الله العرفي لاعب الأهلي بنغازي من الأسماء التي من الممكن التعويل عليها إن كان في لياقة جيدة بالإضافة لصانع ألعاب فريق الاتحاد عبد العاطي العباسي.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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مصدر الخبر / عين ليبيا
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