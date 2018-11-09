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الهمالي لـ218 : الترهوني والسنوسي يستحقان التواجد في المنتخب

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار المدرب الوطني أكرم الهمالي من خلال حديثه لـ218 إلى ضرورة ضم الأسماء صاحبة التجربة مع المنتخب الوطني لتعويض غياب أحمد بن علي واسماعيل التاجوري، بالإضافة للغياب المحتمل للظهير الأيسر أحمد بن علي، ويرى الهمالي أن السنوسي الهادي المحترف في نادي الجبلين في السعودية يستحق اللعب مع المنتخب في هذه الفترة لانتظام مشاركته مع الفريق، كما أن محمد الترهوني ظهير الأهلي طرابلس يعد من اللاعبين الجاهزين والقادرين على تعويض غياب محمد المنير، كما يرى الهمالي أن عبد الله العرفي لاعب الأهلي بنغازي من الأسماء التي من الممكن التعويل عليها إن كان في لياقة جيدة بالإضافة لصانع ألعاب فريق الاتحاد عبد العاطي العباسي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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