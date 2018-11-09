الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

تونس-العنوان

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة كأس دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى أرضية الملعب الأولمبي برادس استطاع الترجي أن يحقق فوزا كبيرا على الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى الترجي الشوط الأول من المباراة بهدف سجله سعد بقير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني عاد بقير ليسجل الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 54، وبعد عدة محاولات بهدف تسجيل هدف الفوز استطاع أنيس بدري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز أصبح الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

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