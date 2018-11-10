كلاسيكو أرجنتيني في نهائي ليبرتادورس

يستضيف بوكا جونيورز غريمه التقليدي ريفر بليت في ذهابِ نهائي كوبا ليبارتادورس على أرضيّةِ ملعبِ لابومبونيرا في قمّةِ الكرةِ اللاتينيّة.

وأكمَلَ البوكا استعداداتِه للمباراة بقيادةِ مدرّبِه جويرمو سكيلوتو والذي عبّر عن سعادتِه ببلوغِ النهائي مؤكّدا أنّ غريمَه ريفربلايت سيسعى لخطفِ الفوزِ من مباراةِ ملعبِ البوكا .

من جانبٍ آخر يأمل مدرّبُ الريفر مارسيلو غالاردو بتحقيقِ نتيجةٍ إيجابيّةٍ قبلَ موقعةِ ملعبِ المونيمونتال الأسبوعَ المقبلَ.

وسيسعى حاملُ لقبِ ألفين وخمسةَ عشرَ بقيادةِ المدرّبِ نفسِه لخطفٍ جديدٍ بقيادةِ آخرِ مدرّبٍ تُوِّج معه بالبطولةِ القارّيّة، فيما يسعى البوكا لتحقيقِ بطولةٍ يَتَساوى بها مع مواطنِه إندبيندينتي بثمانيةِ ألقابٍ في صدارةِ المُتوَّجين بالبطولة.

وأعلَن بوكا جونيورز نفادَ تذاكرِ المباراةِ بالكامل داخلَ أسوارِ الملعبِ الشهيرِ بالعاصمةِ الأرجنتينيّة والذي يتّسعُ لقرابةِ التسعةِ والأربعين ألفَ متفرّجٍ في وقتٍ سيكون فيه الجانبُ الأمنيُّ كثيفا حولَ الملعبِ التاريخيّ حسب بيان الحكومة الأرجنتينية .

وستترك المباراة متابعةً عالميّةً بأرقامٍ قياسيّةٍ للنهائي تضاهي مبارياتٍ كبيرةً في أوروبا أو حتى في المونديال.

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