التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ، وفولهام فى المباراة التي تجمعهما في الثانية ظهر غد الأحد على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن النجم المصري محمد صلاح سيتولى قيادة هجوم ليفربول في مباراة فولهام على أن يحظى بمعاونة الثلاثي ساديو مانى وفيرمينو وشيردان شاكيرى.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات في مباراة فولهام، بعدما تعادل ليفربول مع أرسنال بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية على ملعب “الإمارات”، فيما تعرض هزيمة غير متوقعة أمام النجم الأحمر الصربي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” برصيد 27 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين وتشيلسى صاحب الوصافة بفارق الأهداف، بينما يحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير برصيد خمس نقاط، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

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