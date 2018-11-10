دورة تدريبية للملاكمة في بنغازي

اختَتم الاتحادُ الفرعي ببنغازي الدورةَ التأهيليةَ لمدربي الملاكمةِ التي استمرّت عشرةَ أيامٍ بمشاركةِ ستةٍ وعشرين فردا من الذكور والإناث.

وتهدف الدورةُ لتكوينِ مدربين أصحاب كفاءة من أجيالٍ مختلفةٍ لدعمِ الرياضةِ المحلية، وتزويدِ الاتحادِ بعناصرَ ملمّةٍ بمختلفِ قواعدِ اللعبة ومهاراتِها الأساسيةِ مثل الوقفةِ والاستعدادِ والهجومِ والهجومِ المضادِّ وغيرِها.

واعتمد المحاضرون طرقا متعدّدةً لإلقاءِ الدروسِ منها العروضُ بالفيديو والصورُ المتحرّكةُ والشرحُ اللفظيّ، وشهدت الدورةُ أيضا حضورا نسائيّا لأول مرةٍ في المنطقة.

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