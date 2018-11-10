اخبار الرياضة

دورة تدريبية للملاكمة في بنغازي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختَتم الاتحادُ الفرعي ببنغازي الدورةَ التأهيليةَ لمدربي الملاكمةِ التي استمرّت عشرةَ أيامٍ بمشاركةِ ستةٍ وعشرين فردا من الذكور والإناث.

وتهدف الدورةُ لتكوينِ مدربين أصحاب كفاءة من أجيالٍ مختلفةٍ لدعمِ الرياضةِ المحلية، وتزويدِ الاتحادِ بعناصرَ ملمّةٍ بمختلفِ قواعدِ اللعبة ومهاراتِها الأساسيةِ مثل الوقفةِ والاستعدادِ والهجومِ والهجومِ المضادِّ وغيرِها.

واعتمد المحاضرون طرقا متعدّدةً لإلقاءِ الدروسِ منها العروضُ بالفيديو والصورُ المتحرّكةُ والشرحُ اللفظيّ، وشهدت الدورةُ أيضا حضورا نسائيّا لأول مرةٍ في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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