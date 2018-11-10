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نابولي يسابق يوفي وبرشلونة وبايرن

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى نابولي الإيطالي لخطف لاعب جنوى كريستوف بياتيك الأكثر تهديفا في الكالتشيو خلال هذا الموسم، وضمّه إلى صفوفه.

ويخطط النادي لاقتناص الصفقة قبل أن يظفر بها كبار أندية أوروبا، الذين يأملون بدورهم ضم اللاعب اليافع إلى صفوفهم وهم برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ.

وذكر موقع كالتشيو الإيطالي أن نابولي بصدد دراسة الصفقة بشكل جدي، في محاولة للتواصل مع المهاجم البولندي ليضمن توقيعه خلال الميركاتو الشتوي القادم، على أن يظلّ مع فريقه الحالي على سبيل الإعارة، ومن المتوقّع أن تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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