نابولي يسابق يوفي وبرشلونة وبايرن

يسعى نابولي الإيطالي لخطف لاعب جنوى كريستوف بياتيك الأكثر تهديفا في الكالتشيو خلال هذا الموسم، وضمّه إلى صفوفه.

ويخطط النادي لاقتناص الصفقة قبل أن يظفر بها كبار أندية أوروبا، الذين يأملون بدورهم ضم اللاعب اليافع إلى صفوفهم وهم برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ.

وذكر موقع كالتشيو الإيطالي أن نابولي بصدد دراسة الصفقة بشكل جدي، في محاولة للتواصل مع المهاجم البولندي ليضمن توقيعه خلال الميركاتو الشتوي القادم، على أن يظلّ مع فريقه الحالي على سبيل الإعارة، ومن المتوقّع أن تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية