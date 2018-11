المتوسط:

تنشر ( المتوسط) صور لملعب في روشي سليمان في السيشل والذي يقام عليه مباراة المنتخب الليبي مع نظيره السيشلي في الـ17 من نوفمبر الجاري الساعة 14:30 بتوقيت ليبيا.

تقدر مساحة ملعب روشي سليمان 10000متر ، و هو عبارة عن أرضية صناعية و تم افتتاحه سنة 1992.

وتعتبر المباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

