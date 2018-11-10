ساري يطلب لاعب برشلونة بالاسم

يرغب المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي “ماوريتسو ساري” في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة الإسباني “دينيس سواريز” في الانتقالات الشتوية مطلع 2019 .

صحيفة “ذا صن” تناولت الخبر متسائلة عن الصفقة المنتظرة التي تبدو غريبة في الأوساط الإنجليزية خصوصاً أن صاحب الـ24 عاما لم يشارك مع فريقه سوى في مباراة وحيدة في كأس الملك هذا الموسم أمام ليونيسا، ولكن رغبة ساري في الظفر بخدمات اللاعب الموهوب تعد الثانية بعدما طلب في وقت سابق من إدارة نابولي التعاقد معه عندما كان يُدرب فريق الجنوب، ما يعني اقتناع ساري بإمكانيات اللاعب.

يأتي هذا في الوقت الذي يرغب فيه تشلسي تعويض الخروج المحتمل للكرواتي “كوفاسيتش” المعار من ريال مدريد الذي من الوارد جدا عودته للقلعة المدريدية الصيف الماضي ما من شأنه ترك فراغ في مركز وسط الملعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية