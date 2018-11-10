خفايا صفقة نيمار على غلاف صحيفة ألمانية

لاتزال قضية انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قيد التحري والتحقيق وهذه المرة حقائق جديدة تناولتها صحيفة “دير شبيغل” التي استعرضت تحقيقا شاملا يكشف دفع الفريق الفرنسي لمبلغ يفوق الـ225 مليون يورو الذي أعلنت عنه إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة أثناء إتمام الصفقة.

التقرير يقول إن الصفقة كلفت خزائن نادي العاصمة الفرنسية 252 مليون يورو بحيث نالت أطراف أخرى حصتها من الصفقة كبيني زاهافي الذي أتم الصفقة بحسب الصحيفة ونال مايزيد عن 10 ملايين يورو، في حين تحصل ممثلون عن اللاعب البرازيلي على قيمة مالية لم تكشف عنها بالأرقام، أما سانتوس البرازيلي وبصفته النادي الذي صدّره إلى أوروبا فقد جنى من الصفقة مايقارب الـ9 ملايين يورو.

يأتي هذا في الوقت الذي يحصل فيه قائد المنتخب البرازيلي على راتب سنوي يقدر بـ25.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى مرتبطة بالتزامه وسيره على المنوال المطلوب طوال السنوت الـ5 التي سيبقى فيها بموجب عقده بالعاصمة الفرنسية.

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