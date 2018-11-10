تأجيل مواجهة “بوكا جونيورز” و”ريفر بليت”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم رسمياً السوبر كلاسيكو ؛ الذي سيجمع بين العملاقين “بوكا جونيورز” و”ريفر بليت” إلى يوم غدٍ الأحد ، والذي كان من المفترض إقامته اليوم السبت على أرضية ملعب “لابوموبونيرا” معقل البوكا ، فى ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس “دورى ابطال أمريكا الجنوبية”.

وجاء التأجيل بسبب هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة الأرجنتينية “بيونس آيرس” منذ فجر اليوم السبت ، مما أثر على أرضية الملعب، وقام الحكم بمعاينة ملعب المباراة ليقرر بعدها تأجيل اللقاء .

ويعتبر السوبر كلاسيكو من أكثر المواجهات إثارة في العالم لما تحمله المباراة من ندية كبيرة.

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