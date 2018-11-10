الأمطار تؤجل مباراة القرن في ليبرتادوريس

اتحاد أمريكا الجنوبية أعلن رسميا عن إلغاء المباراة وتأجيلها لمباراة القرن كما تحب الجماهير تسميتها إلى اليوم التالي 11 نوفمبر، وهي حدث لا يقل إثارة عن تواج ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الأبطال