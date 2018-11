الأمطار تؤجل مباراة القرن في ليبرتادوريس

تأجلت المباراة المثيرة بين الغريمين بوكا جونيورز وريفيربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب الأمطار الغزيرة التي ملأت ملعب لابومبونيرا عرين البوكا.

اتحاد أمريكا الجنوبية أعلن رسميا عن إلغاء المباراة وتأجيلها لمباراة القرن كما تحب الجماهير تسميتها إلى اليوم التالي 11 نوفمبر، وهي حدث لا يقل إثارة عن تواج ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الأبطال ويعد ديربي الأرجنتين واحدا من أعنف المنافسات وأشرسها على مر التاريخ، وشهد هذا النهائي تصريحات واحتياطات لها علاقة بالأمن القومي لخطورة الواقعة وما يمكن أن يحدث فيها من تهور للجماهير المتعصبة.

