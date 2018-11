تجددت خيبة أمل البافاري بعد خسارته اليوم في كلاسيكو ألمانيا ضد بورسيا دورتموند الذي قلب نتيجة المباراة إلى صالحه 3-2 بعد أن كان متأخرا بنتيجة 2-1 وصار يغرّد في صدارة الدوري الألماني ب27 نقطة

وسجل أهداف دورتموند، كل من ماركو رويس في الدقيقتين 48، و67، وباكو ألكاسير في الدقيقة 73، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفي بايرن، في الدقيقتين 26 و53 وليبقى بايرن في المركز الثالث بـ20 نقطة

سلسلة مخيبة لجماهير البايرن يحمّلها الجمهور على إدارة النادي التي ترفض الدفع وتجديد الدماء بعد أن وصل معظم نجوم الفريق إلى سن لا تسمح لهم بالحصول على المزيد من الألقاب مثل السنوات الماضية

The post دورتموند يقلب الطاولة على البايرن appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية